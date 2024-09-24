Новосибирский завод, производящий дихлофос, отреагировал на информацию о трагедии в Красноярском крае, где семья пострадала от отравления. Как сообщают РИА Новости, предприятие осведомлено о случившемся и уже начало сбор данных для выяснения всех обстоятельств.

Представитель завода отметил, что на данный момент информации недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы. Поэтому компания намерена дождаться официальных заключений и дальнейшего прояснения ситуации.

“Мы ожидаем официальные результаты расследования и надеемся на более ясное понимание происходящего,” — подчеркнул он.

Важно отметить, что за три десятилетия работы предприятия подобных случаев не было зафиксировано, а запросов от правоохранительных органов пока не поступало.

Следственные органы ранее сообщили, что на месте происшествия были обнаружены флаконы с инсектицидными аэрозолями, произведёнными этим заводом. В ходе исследований в биологических пробах пострадавших были выявлены вещества, входящие в состав дихлофоса.