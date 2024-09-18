Житель Смоленска стал обладателем 140 миллионов рублей, выиграв в лотерею, и считает, что к этому его привёл сон с котом. Об этом сообщает РИА Новости.

Счастливый билет обошёлся мужчине всего в 250 рублей, но события, предшествовавшие выигрышу, заставляют его верить в судьбу. За несколько дней до выигрыша ему приснился необычный сон — кот, который устроил беспорядок в его квартире. Как рассказал победитель, народные приметы говорят, что такой сон предвещает финансовый успех, что в итоге и подтвердилось.

Мужчина поделился, что каждый раз, покупая лотерейные билеты, он отмечает в них значимые для его семьи числа, такие как дни рождения близких. На этот раз его интуиция не подвела.

Получив внушительный приз, новоиспечённый миллионер уже решил, на что потратит деньги. Он планирует купить дом с большим участком, а часть средств пустить на развитие собственного бизнеса и помощь тем, кто нуждается — на благотворительность.