Лётчик-снайпер и Герой России Игорь Родобольский скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Его сын, Олег Родобольский, сообщил, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, подчеркнув, что сердце отца не выдержало нагрузки. По его словам, несколько лет назад Игорь Родобольский перенёс пневмонию, что, вероятно, могло негативно сказаться на его здоровье. Однако точная причина смерти пока не установлена, окончательное медицинское заключение ещё не получено.

Игорь Родобольский был известен как выдающийся офицер, посвятивший свою жизнь защите родины. В 2003 году ему было присвоено звание Героя России за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе. Во время боевых действий он эвакуировал с поля боя более 500 раненых солдат, спасая жизни своих товарищей под угрозой собственной.

За свою долгую военную карьеру Родобольский также принимал участие в операции в Афганистане, совершив более 200 боевых вылетов. Помимо этого, он был в составе миротворческой миссии ООН в Камбодже, что дополнительно подчёркивает его вклад в мировую безопасность.

Коллеги и друзья Игоря Родобольского вспоминают его как одного из самых заслуженных и уважаемых офицеров России. Свердловский центр патриотического воспитания, который возглавлял офицер, выразил глубокие соболезнования и отметил его вклад в воспитание подрастающего поколения. Его уход стал большой утратой для всей страны, и память о его подвигах навсегда останется в сердцах многих людей.