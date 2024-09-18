Президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой выразил желание скорейшего завершения военных действий на территории Украины. Он отметил важность прекращения “бряцания оружием” и подчеркнул, что это должно произойти как можно быстрее.

Помимо этого, Пеллегрини заявил о готовности Словакии активно участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. По его словам, такая помощь не только принесет пользу украинскому народу, но и станет выгодной для восточных регионов Словакии.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что на вступление в НАТО имеет право любое государство. Однако если этим правом воспользуется Украина, то риск вооруженных конфликтов в будущем сильно повысится. При этом Бланар высказался в том духе, что Братислава не станет мешать Киеву на пути в Североатлантический альянс.