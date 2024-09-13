Концерн «Калашников» совместно с рядом других предприятий работает над созданием комплексной системы защиты от беспилотников. Об этом заявил президент концерна Алан Лушников в интервью РИА Новости. Он отметил, что дроны представляют собой новую угрозу, и борьба с ними требует разработки совершенно новых решений. Лушников подчеркнул, что эта задача является сложной и многогранной, требующей создания эшелонированной обороны.

Эшелонированная система защиты должна включать в себя не только средства для уничтожения дронов, но и технологии разведки, подавления их сигналов и физического уничтожения. По словам президента концерна, в рамках этой обороны должны использоваться различные виды оружия и техники. Для борьбы с FPV-дронами в настоящее время уже применяются гладкоствольные ружья, такие как «Сайга-12» и MP-155.

Кроме того, Лушников отметил, что разработка эффективных методов противодействия дронам является общей задачей для всего военного и научного сообщества. В борьбе с этой угрозой участвуют не только отдельные компании, но и целые отрасли, совместно разрабатывающие новые подходы к обороне.

В августе 2024 года на форуме «Армия-2024» была представлена новая линейка патронов, специально разработанных для поражения мини-беспилотников. Эти боеприпасы, созданные госкорпорацией «Ростех», отличаются усиленными характеристиками пороха и увеличенной массой дроби. Патроны под маркой IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr способны эффективно бороться с различными типами дронов, что делает их важной частью общей системы защиты от беспилотных угроз.