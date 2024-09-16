Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является непобедимой с военной точки зрения. Это заявление прозвучало на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, прошедшей в Астане. Токаев подчеркнул, что дальнейшее развитие конфликта на Украине может привести к катастрофическим последствиям, затрагивающим не только вовлеченные стороны, но и весь мир. Об этом сообщает РИА Новости.

Токаев отметил, что военная эскалация только усугубит ситуацию и приведет к последствиям, которые окажутся непоправимыми для всего человечества. По его мнению, затронуты будут в первую очередь страны, принимающие непосредственное участие в российско-украинском конфликте, хотя и пытающиеся это отрицать.

Ранее депутат казахстанского парламента Ермурат Бапи выразил обеспокоенность тем, что республика может быть втянута в военные действия к 2030 году. Он обратил внимание на недостаточные расходы, выделенные на оборону, и призвал Министерство обороны уделять больше внимания обеспечению безопасности страны.

В свою очередь, лидер немецкой Социал-демократической партии Рольф Мютцених предложил создать контактную группу для обсуждения ситуации на Украине. Он полагает, что такой шаг может помочь запустить процесс мирных переговоров по урегулированию конфликта и выразил готовность участвовать в этом лично.