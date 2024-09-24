Президент Чехии Петр Павел предположил, что наиболее вероятный исход конфликта на Украине приведет к тому, что Россия сохранит контроль над новыми территориями, хотя это и будет носить временный характер. В интервью New York Times он подчеркнул, что этот “временный” статус может затянуться на многие годы.

По мнению чешского лидера, война не завершится явной победой ни для Москвы, ни для Киева. Он считает, что Украине вряд ли удастся вернуть свои границы, существовавшие в 1991 году, но и Россия, в свою очередь, не добьется международного признания присоединенных территорий.

«Украине надо быть более реалистичной. Наиболее вероятным результатом конфликта станет то, что некоторые территории останутся под контролем России», — цитирует чешского лидера издание “Известия”.

Павел также призвал Украину трезво оценивать свои перспективы на фоне снижения поддержки со стороны западных стран. Он назвал призывы к Украине просить о мире бессмысленными, подчеркнув, что такие заявления не имеют под собой реальной почвы в условиях текущего конфликта.