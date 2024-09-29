Украина ожидает, что в ближайшее время западные союзники примут решение о разрешении атак на российские объекты вглубь территории с помощью дальнобойного вооружения, поставляемого западными странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью украинским СМИ.

По его словам, официальное заявление по этому вопросу появится после того, как первые удары будут нанесены.

«Россияне первыми узнают о решении, когда удары уже будут произведены, и лишь затем последует официальное подтверждение», — отметил Никифоров.

На данный момент, по его словам, окончательного решения пока нет, однако переговоры продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский активно обсуждает эту возможность с главными международными партнерами, такими как США, Великобритания, Франция и Италия. Никифоров подчеркнул, что результат будет зависеть от согласия этих стран, и Украина надеется на их поддержку в данном вопросе.

На самом же деле складывается впечатление, что Офис президента Зеленского, полностью провалившего визит в США, пытается сделать “хорошую мину при плохой игре” вернувшись к тому, что у него выходит лучше всего – к болтовне и пустым обещаниям.