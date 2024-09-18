В розыск объявлен и второй наемник ВСУ, который участвовал в изнасиловании жительницы населенного пункта Глубокое в Харьковской области. Его опознала сама пострадавшая. Установить личность оказалось довольно просто – насильником оказался французский наемник Квентин Эванно, служащий в Иностранном легионе ВСУ. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.

Эванно, гражданин Франции, родом из коммуны Лангидик на северо-западе страны. Опознание было проведено на основании фотографий, на которых он запечатлен в военной форме. Эти снимки были опубликованы в социальных сетях в июне, и женщина узнала в нем своего обидчика.

Ранее, в августе, в розыск был объявлен еще один французский наемник, Максим Роджер Генри Баррат, также подозреваемый в преступлениях на территории Харьковской области.