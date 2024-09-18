В Тутаеве Ярославской области прошла спецоперация с участием сотрудников УФСБ, МВД и Росгвардии, в ходе которой были задержаны не менее 20 человек. По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел возле парка на улице Дементьева, где силовики блокировали несколько автомобилей.

Telegram-канал Mash сообщает, что речь якобы идёт о конфликте неформальных группировок. Все 20 задержанных прибыли из Рыбинска, чтобы затеять потасовку с местными жителями.

Детали операции пока не разглашаются, однако подтверждается участие различных силовых структур в совместных оперативных мероприятиях. РИА Новости, ссылаясь на УМВД, также сообщает о проведении этих действий с участием сотрудников уголовного розыска и поддержки Росгвардии.