На Telegram-канале «Русская весна» появились видеокадры, на которых запечатлен подрыв важного оборонительного укрепления украинских войск в районе Угледара. Российские военные взорвали ствол шахты «Южнодонбасская №3» и затем предприняли мощную атаку для захвата этого стратегически значимого объекта.

Авторы публикации отмечают, что в шахте противник заложил множество боеприпасов и мин. Среди них советские противотанковые мины ТМ-57, а также мины румынского и шведского производства. Командиры приняли решение не рисковать жизнями солдат при разминировании и предпочли произвести контролируемый подрыв.

Видеоматериалы также показывают подготовку штурмовых отрядов к выполнению этой важной операции, демонстрируя слаженность и готовность к выполнению боевых задач.

Между тем, интенсивные бои продолжаются и в Харьковской области. Российская авиация накануне нанесла удары по укрепленным районам Вооруженных сил Украины, сбросив бомбы на позиции украинских войск в Харькове. Летные экипажи также ведут операции в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске российские войска практически полностью взяли контроль над городом, а украинские силы были вынуждены отступить за реку Волчья.

Боевые действия в этих регионах остаются ожесточенными, что подчеркивает значимость как каждого укрепленного пункта, так и воздушных ударов в ходе текущего противостояния.