Военкор Александр Симонов опубликовал кадры точного удара по позициям ВСУ на Купянском направлении, снятые с разведывательного беспилотника с тепловизором. Видео зафиксировало момент попадания семи термобарических снарядов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Эти мощные удары пришлись по укреплениям противника, находившимся в лесопосадке.

«Эх там жарко им сейчас. Ну как доктор прописал», – отметил военный корреспондент.

Системы ТОС-1А, также известные как «Солнцепек», активно используются для поддержки пехоты и бронетанковых подразделений. Разработанная еще в 2001 году, эта огнеметная система стала одним из самых мощных видов неядерного вооружения. Способность «Солнцепека» создавать термобарические взрывы делает его особенно эффективным при поражении укрепленных позиций и скрытых объектов. В результате одного залпа это оружие может охватить до 40 тысяч квадратных метров, создавая газовое облако, которое затем воспламеняется и производит мощный взрыв.

На видео, опубликованном Симоновым, хорошо видно, как снаряды один за другим достигают целей, разрушая укрепления украинских войск. Комментарий военкора звучит так: «Отжигают “Солнцепеки” 1-й танковой армии». Эффективность применения этих систем стала ключевым фактором в борьбе с укрепленными позициями противника.

Система «Солнцепек» давно заслужила репутацию одного из самых грозных видов вооружения. Её снаряды создают мощные взрывы, которые способны поражать как технику, так и живую силу на большой территории. Применение этого оружия в ходе боевых действий на востоке Украины демонстрирует его важность для поддержки наземных операций, особенно когда требуется уничтожить укрепленные позиции или скрытые объекты противника.

С момента своего появления «Солнцепек» неоднократно доказывал свою эффективность на различных направлениях боевых действий. Способность поражать крупные площади с высокой точностью делает его незаменимым инструментом в современных конфликтах.