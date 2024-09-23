Канал “Военкоры Русской весны” опубликовал впечатляющие кадры, запечатлевшие момент, когда мощная фугасная авиабомба ФАБ-3000 поразила место скопления украинских сил в приграничном районе Курской области.

Взрыв создал огромный огненный столб, взмывший в небо и образовавший гигантский гриб, напоминающий ядерный взрыв. Зрелище было одновременно захватывающим и пугающим.

Согласно информации канала, отряд “Смуглянка” активно продолжает обнаруживать позиции противника, после чего направляет на них авиационные удары.

Командир спецподразделения “Ахмат” Апты Алаудинов сообщил, что украинские вооружённые силы потеряли более половины техники, введённой на территорию Курской области. Кроме того, по данным Министерства обороны России, потери украинской армии на этом участке превысили 16 тысяч военнослужащих.