Недавнее исследование Национального союза защиты прав потребителей показало тревожные результаты: значительная часть косметической продукции, продаваемой в России, содержит вредные вещества. По данным мониторинга рынка, 65% косметических товаров содержат опасные компоненты, а 76% из них не снабжены информацией о противопоказаниях.

Также в ходе исследования выяснилось, что существует строгий список из 1680 запрещённых веществ, чья опасность доказана, в том числе в судебных процессах. Однако в производстве разрешено использовать лишь 332 вещества. При этом производители обязаны соблюдать максимально допустимую концентрацию этих компонентов в продукции.

Дополнительно, эксперты обнаружили, что каждый пятый товар либо просрочен, либо продаётся без указания срока годности. Ещё одно частое нарушение — отсутствие информации о составе продукции на русском языке. Около 90% косметики содержат текст на латинице, а химические компоненты часто указаны в виде сокращений, что затрудняет понимание их состава покупателями.

Эксперты предполагают, что производители скрывают состав на русском языке не только из-за вредных компонентов, но и потому, что многие ингредиенты дешёвы и доступны. Потребители, зная о составе, могли бы изготовить аналогичную продукцию в домашних условиях за меньшую цену.

Союз защиты прав потребителей предлагает ввести обязательную маркировку косметических средств, аналогичную той, которая была введена для парфюмерии. Этот шаг может снизить количество нарушений и улучшить контроль за безопасностью продукции.