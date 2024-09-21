Кошка по кличке Рейн Бо, потерявшаяся в Йеллоустонском национальном парке, сумела преодолеть невероятные 1 300 километров и вернуться домой в Калифорнию спустя два месяца. Этот удивительный случай произошел с семьей Бенни и Сюзанны Ангиано, которая потеряла своего питомца во время прогулки по просторам одного из крупнейших парков США.

Семья уже начала терять надежду на возвращение своей любимицы, но однажды кошку нашли недалеко от их дома в Розвилле. Местные защитники животных обнаружили Рейн Бо в истощенном состоянии. «Она была крайне измождена, явно на грани своих сил», — поделилась Сюзанна. Как именно кошке удалось преодолеть такое большое расстояние, остается загадкой, и хозяева надеются, что кто-нибудь сможет прояснить детали её необычного путешествия.

По данным Американской ветеринарно-медицинской ассоциации, ежегодно в США теряются около 10 миллионов собак и кошек, и только немногим из них удается вновь обрести свой дом. Случай Рейн Бо — редкое исключение, которое возвращает веру в счастливые окончания даже самых трудных историй.