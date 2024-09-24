В Москве начали поступать первые судебные иски от пострадавших в массовом отравлении ботулизмом, связанным с употреблением фасолевого салата из доставки «Кухня на районе», рассказал портал РБК.

Жертвы требуют компенсацию морального и физического вреда, а также утраченного заработка. Суммы исков варьируются от 250 тысяч до 2 миллионов рублей на каждого пострадавшего, в зависимости от степени вреда здоровью и личных обстоятельств.

Первый иск был подан против сервиса доставки «Самокат», через который продавался зараженный продукт. По словам юриста Бориса Фельдмана, представляющего интересы истцов, компании отказались удовлетворить требования на досудебном этапе, что вынудило пострадавших обратиться в суд. Кроме «Самоката», ответчиком выступает и «Кухня на районе», создавшая опасный продукт.

Массовое отравление, случившееся летом, затронуло более 400 человек, среди которых двое скончались. Большинство пострадавших успели договориться о компенсациях в досудебном порядке, однако не все были удовлетворены предложенными выплатами. Ранее компания «Кухня на районе» уже выплатила около 3 миллионов рублей в качестве компенсаций, но дальнейшие требования будут рассматриваться в суде.

Инцидент вызвал широкий резонанс, так как массовое распространение ботулизма в России считалось практически исключенным с конца XX века.