Западные страны использовали украинскую армию в качестве инструмента для достижения своих целей в конфликте с Россией. Такое мнение выразил Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте РФ и вице-премьер крымского правительства.

Запад при поддержке украинских властей реализовал свой план, превратив ВСУ в армию наемников, использованную для конфликта с Россией. Основная задача, поставленная перед украинскими военными, заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение РФ. Для осуществления этого плана Запад выбрал неядерную страну, поскольку боится ответных действий России, обладающей ядерным потенциалом.

Подобная тактика применяется впервые в мировой практике и ее необходимо запретить на международном уровне, заявил Мурадов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также ранее отмечал, что украинский конфликт – это лишь прикрытие для более глобальной борьбы Запада, направленной на недопущение многополярного мира. Он подчеркнул, что Украина стала расходным материалом в этом противостоянии.

Президент Владимир Путин напомнил, что мирные соглашения, которые были достигнуты в Стамбуле весной 2022 года, были сорваны западными странами. Это было сделано с целью нанести России стратегическое поражение, добавил российский лидер.