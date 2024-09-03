Германия подтвердила, что переданное Украине оружие становится ее полной собственностью с момента получения. На его использование против целей на территории России нет никаких ограничений. Об этом изданию “Известия” сообщили в немецком посольстве в Москве.

ФРГ аргументирует свою позицию тем, что Украина имеет «неотъемлемое право на самооборону» в соответствии с международными законами. В немецком дипломатическом представительстве подчеркнули, что использование военной силы в рамках права на самооборону не ограничивается исключительно территорией страны, подвергшейся нападению.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц также разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять немецкое оружие для атак на Россию. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт добавил, что Киев имеет право использовать поставляемое оружие в соответствии с международно-правовыми обязательствами.