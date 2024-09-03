Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американским инструкторам не удалось эффективно обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16. Свое мнение он выразил в комментарии, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

Антонов отметил, что ситуация приобретает абсурдный характер, когда американская система Patriot сбивает истребитель F-16 в украинском небе. По его словам, это свидетельствует о недостаточности подготовки украинских военных, которую проводили американские специалисты.

«Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов. Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ», — приводит слова дипломата ТАСС.

Посол также подчеркнул, что в случае если бы российская система ПВО сбила F-16, предоставленный США, в Вашингтоне поднялся бы большой шум.

Ранее, 28 августа, поступила информация об уничтожении первого американского истребителя F-16, находившегося на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе Украины.