Последствия атаки украинских беспилотников на Торопец в Тверской области были запечатлены на видео, опубликованном Telegram-каналом Mash. На кадрах видно, как в жилых домах выбиты окна, а металлические конструкции с крыш сорваны. Автор видео комментирует разрушения, говоря о том, что в некоторых местах полностью выбило рамы и двери.

Звуки взрывов и клубы дыма также попали на запись, усиливая мрачную атмосферу происшествия. По предварительным данным, во время атаки пострадали 17 человек, включая троих детей. Все пострадавшие получили порезы и ушибы, их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел 18 сентября, когда в результате удара обломки дронов вызвали пожар в городе. При этом отблески мощного взрыва на несколько секунд напомнили ядерный гриб. Власти приняли решение эвакуировать жителей из опасных зон.