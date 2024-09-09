Недавно бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заметили на вокзале в небольшом городе Пирятине, что в Полтавской области. Момент был запечатлен его спутницей, предпринимательницей Светланой Павелецкой. Она задала экс-министру шутливый вопрос о том, чем он планирует ее угостить. Кулеба, не раздумывая, предложил попробовать местные пряники.

Сам же бывший глава МИД решил остановиться на более простом угощении — беляше. Он рассказал, что с этим пирятинским деликатесом у него связаны детские воспоминания. Когда автобус из Ромн в Киев делал остановку в Пирятине, Кулеба всегда покупал беляши на местной автостанции.

Эта встреча с экс-министром произошла на фоне недавней волны отставок в правительстве Украины. В начале сентября несколько ключевых министров покинули свои посты, и Кулеба оказался среди них. Однако, как отмечают источники, у самого Дмитрия Кулебы не было желания покидать свой пост. По информации украинских СМИ, его уход мог быть вызван давлением со стороны определенных политических сил.

Слухи о его вынужденной отставке активно обсуждаются в кулуарах Верховной рады. Некоторые депутаты полагают, что Кулебу фактически заставили написать заявление. А в дипломатических кругах Евросоюза ходят разговоры о том, что бывший министр старался сохранить свою позицию, несмотря на внутренние конфликты в украинской политике.

Сейчас Кулеба, судя по всему, пытается адаптироваться к новой реальности.