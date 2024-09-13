Турист-блогер Джордан Эгберт, стремящийся посетить все страны мира и уже побывавший в 131 государстве, назвал Гватемалу одной из самых недооцененных стран планеты. Его восторженные отзывы о Гватемале, которую он описал как «жемчужину Центральной Америки» и «одно из скрытых сокровищ мира», привлекли внимание многих путешественников.

«Гватемала для меня — это одна из самых красивых и чистых стран, доступная для посещения и предлагающая множество развлечений», — поделился Джордан в своем блоге на YouTube. Он рассказал о своем захватывающем путешествии, включавшем восхождения на действующие вулканы и наслаждение свежими кулинарными изысками. По его словам, страна изобилует пышными тропическими лесами, руинами майя и вулканами, которые можно увидеть повсюду.

Особое внимание блогер уделил горному городку Антигуа, расположенного неподалеку от живописного озера. «Культура здесь невероятно богата, а еда просто фантастическая», — отметил он. Однако, по его мнению, самое впечатляющее — это возможность близко познакомиться с вулканами. Джордан рассказал, как он поднимался на действующие вулканы, наблюдал извержения лавы и даже жарил зефир на лавовых камнях, создавая незабываемые кадры.

Завершая свое видео, Джордан настоятельно рекомендовал включить Гватемалу в список обязательных для посещения мест. Он призвал больше путешественников открыть для себя эту удивительную страну и насладиться ее уникальными достопримечательностями.

Отзывы туристов в целом подтвердили его мнение. Многие женщины, путешествующие в одиночку, поделились своими положительными впечатлениями, отмечая красоту и разнообразие Гватемалы. Однако среди них нашлись и те, кто выразил обеспокоенность уровнем безопасности. «Очень небезопасная страна, к сожалению», — написали некоторые туристки.

Скептики рекомендовали британской аудитории блогера ознакомиться с последними рекомендациями Министерства иностранных дел, касающимися путешествий в Гватемалу. Согласно советам FCDO, большинство регионов страны остаются безопасными для туристов. Однако сейчас рекомендуется избегать поездок в определенные районы, такие как Санта-Ана-Уиста, Сан-Антонио-Уиста и Ла-Демокрасию в департаменте Уэуэтенанго, а также места в радиусе 5 км от границы с Мексикой, простирающиеся от побережья Тихого океана до пограничного перехода Грасиас-а-Диос.