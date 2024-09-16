Украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен в Курской области, обратились к властям Украины с просьбой как можно скорее организовать их возвращение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Видео с допросом захваченных бойцов было передано в распоряжение РИА Новости. На этих кадрах военнопленные рассказали, что украинское командование сознательно не эвакуирует своих погибших и раненых солдат с поля боя. Один из десантников, проведший неделю на территории Курской области, заявил, что их командование “бросило”, и выразил надежду, что власти Украины помогут ему вернуться как можно быстрее.

Бойцы были пленены российскими военными мотострелкового полка 1427 к юго-западу от населенного пункта Нечаев в Курской области.