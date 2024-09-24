Великобритания активно препятствует любым мирным инициативам, связанным с урегулированием конфликта на Украине, считает первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В интервью РИА Новости он заявил, что Лондон играет ключевую роль в подрыве мирных усилий.

Полянский напомнил, как в 2022 году переговоры между Москвой и Киевом, проходившие в Стамбуле, близились к подписанию мирного соглашения. Однако бывший британский премьер Борис Джонсон вмешался, призвав украинские власти продолжать военные действия вместо достижения договоренностей.

По мнению российского дипломата, Великобритания на протяжении веков культивировала русофобские настроения, которые достигли своего пика в современном мире. Лондон, по его словам, стал главным препятствием на пути к миру.

Также Полянский отметил, что действия Запада, в частности Великобритании, стали причиной отказа Киева от условий нейтралитета весной 2022 года, когда у украинских властей был шанс завершить военный конфликт на переговорах в Стамбуле.