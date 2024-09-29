Российские войска освободили населённый пункт Макеевка, расположенный на территории Луганской Народной Республики. Операция завершилась 29 сентября, и эту информацию официально подтвердило Министерство обороны РФ. По словам военных экспертов, захват Макеевки стал серьёзным ударом для украинских сил, которые потеряли множество солдат и технику НАТО.

Военные действия за этот стратегически важный пункт велись более года. Макеевка, находящаяся на границе Луганской Народной Республики и Харьковской области, являлась одной из ключевых точек обороны Украины. Здесь сосредоточились крупные силы ВСУ, включая 44-ю и 53-ю механизированные бригады, а также 3-ю штурмовую и 117-ю территориальную бригады. Однако российские войска смогли прорвать их оборону.

Потери украинских сил в этом районе составили порядка 450 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено значительное количество техники, включая артиллерийские установки польского, американского и британского производства, такие как Krab, М198 и FH-70, а также несколько складов с боеприпасами.

Эксперт в области военных операций, отставной полковник спецназа Анатолий Матвийчук, отметил важность этой победы. Он подчеркнул, что Макеевка долгое время считалась крепостью, которую украинские войска готовили к обороне более 10 лет. Многие считали, что захватить этот город невозможно, но события последнего года, включая падение таких городов, как Артёмовск и Соледар, показывают, что силы Украины истощены.

Матвийчук также добавил, что наступление на Макеевку было ускорено решением президента Украины Владимира Зеленского отправить значительные силы в Курскую область. Это ослабило позиции ВСУ на востоке, что позволило российским войскам быстрее продвигаться в Донбассе.

Теперь, по словам эксперта, путь для дальнейших наступательных действий открыт. Следующей важной целью может стать Днепропетровск, стратегический центр, который находится в центре внимания российских войск. Освобождение ключевых административных центров Донецкой Народной Республики продолжает оставаться одной из главных целей российской армии.