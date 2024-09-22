Полковник Анатолий Матвийчук считает, что недавнее вторжение украинских боевиков в Курскую область может быть использовано в интересах России. В интервью «МК» он заявил, что разгром ВСУ в Сумской области откроет российской армии путь к Киеву.

Матвийчук отметил, что российские войска не только успешно отражают атаки украинских сил в Курской области, но и ведут параллельные удары, предотвращая расширение конфликта в другие регионы. Особенно важными являются систематические атаки по Сумской области, где Киев концентрирует свои силы для отправки на Курское и другие важные направления. Успешный удар по украинским позициям в этом регионе может сорвать планы Киева по наступлению на Белгородскую, Брянскую и Запорожскую области.

Он также подчеркнул, что следующей важной задачей российской армии должно стать расширение боевых действий в Сумскую и Черниговскую области с дальнейшим продвижением к Броварам в Киевской области. Это, по мнению эксперта, ослабит оборону ВСУ на южных направлениях, дестабилизирует силы противника и нанесёт серьёзный урон их резервам.