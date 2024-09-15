Российский полковник Анатолий Матвийчук заявил, что вооружённые силы НАТО уже давно применяют своё оружие для атак на российские территории, в частности на Курскую и Белгородскую области. В качестве примера он привёл использование ракетных систем HIMARS, которые относятся к дальнобойному вооружению.

По словам Матвийчука, удары по этим регионам фактически свидетельствуют о разрешении на применение подобного оружия. Он также подчеркнул, что другие дальнобойные средства, такие как ракеты Storm Shadow и ATACMS, уже использовались украинскими войсками. Для успешного выполнения ударов необходимо вводить специальные полётные задания, что могут делать только специалисты НАТО, что, по мнению полковника, ставит точку в вопросе участия западных сил в конфликте.

Матвийчук также выразил обеспокоенность возможными поставками Украине новых ракет JASSM, дальность которых может достигать до 1000 км. Эти ракеты способны запускаться с самолётов F-16, которые уже находятся в распоряжении украинской армии. Эксперт отметил, что такая ситуация крайне опасна, особенно с учётом того, что ракеты могут быть оснащены как осколочно-фугасными, так и термобарическими боевыми частями, аналогичными российским системам “Солнцепёк”.

В этих условиях, по мнению Матвийчука, Россия должна нанести упреждающий удар по командным пунктам НАТО и базам хранения, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Эксперт полагает, что после таких действий может последовать предложение о переговорах.