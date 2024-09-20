Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что НАТО, скорее всего, не беспокоится о возможной утрате украинских истребителей F-16 и их попадании в руки России. По его мнению, страны альянса, вероятно, не станут передавать Киеву самолёты с продвинутыми техническими усовершенствованиями.

Кошкин напомнил, что F-16 — это многофункциональный истребитель четвёртого поколения, в то время как Россия уже обладает технологиями пятого поколения, что ставит её на шаг вперед. Однако, даже несмотря на это, российская сторона проявляет интерес к подобным самолётам и при возможности изучает сбитую технику. Эксперт отметил, что в России уже циркулирует множество иностранных военных объектов, которые исследуются.

Полковник также выразил мнение, что истребители, которые НАТО передает Украине, вряд ли подверглись значительной модернизации. Он считает, что альянс специально поставляет F-16 без новейших технологий, опасаясь, что они могут оказаться в руках российских военных.

«Они даже снимают цифровые системы с гаубиц и танков Abrams, переданных Украине», — подчеркнул Кошкин.

Он уверен, что аналогичная практика будет применена и к истребителям, чтобы Россия не получила доступ к современным технологиям НАТО.