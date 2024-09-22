Российские командиры и военнослужащие неоднократно обращались к министру обороны с предложением создать отдельный род войск для беспилотных соединений. Такое решение пока не принято, хотя подобные подразделения уже активно действуют в украинской армии. Полковник Михаил Ходаренок, комментируя эту тему для издания «Газета.ru», подчеркнул важность выделения беспилотной авиации в отдельную структуру.

Эксперт отметил, что беспилотники играют ключевую роль в зоне боевых действий, выполняя разведывательные задачи, корректируя огонь по целям и атакуя важные объекты противника. Именно с помощью беспилотников были уничтожены многие американские танки «Абрамс» на Авдеевском направлении. Российские солдаты, отправляясь на штурмовые операции, часто просят обеспечить их дронами, которые они называют «глазами», так как эти устройства критически важны для успешного выполнения боевых задач. Однако в армии России наблюдается дефицит таких аппаратов.

Ходаренок также отметил, что в случае создания отдельного рода войск для беспилотных аппаратов, структура и наименования подразделений должны быть ближе к авиационным, а не пехотным. Он предположил, что в таком случае беспилотным силам могут быть присвоены свои форма и эмблемы, соответствующие авиационным традициям.