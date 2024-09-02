Российские войска начали наступление на Покровск, поскольку этот город играет ключевую роль в логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец, объясняя стратегическое значение населенного пункта.

По словам Баранца, Покровск является важным узлом, через который проходит множество маршрутов, используемых украинскими войсками для переброски резервов и боеприпасов. Благодаря своему выгодному расположению, город позволяет ВСУ быстро доставлять подкрепления и снабжение из таких населенных пунктов, как Константиновка, Дружковка, Славянск, Селидово и Курахово. Все эти пути сходятся в Покровске, что делает его важным стратегическим объектом.

Полковник также отметил, что взятие Покровска под контроль даст российским войскам возможность выйти в тыл последней крупной группировке украинских сил на Донбассе, которая сосредоточена вдоль линии Константиновка — Славянск — Краматорск.