Полковник Геннадий Алехин раскрыл текущую ситуацию на границе России и Украины, подчеркнув, что приграничные районы ежедневно подвергаются обстрелам со стороны украинских сил. По его словам, ВСУ активно пытаются прорвать российскую оборону, и столкновения происходят постоянно, особенно на направлениях между Липцевским и Волчанским участками.

Алехин также отметил, что российские войска удерживают несколько населенных пунктов в Золочевском районе, который напрямую граничит с Белгородской областью. На этом участке активно работают российские разведчики и спецназовцы. Враг пытается продвигаться в Краснояружский район, что вызывает постоянное напряжение.

Касаясь боевых действий в Курской области, полковник рассказал, что украинская армия пока не использовала свои резервы на этом направлении, чему мешают эффективные действия российских летчиков. Тем не менее, он выразил мнение, что ВСУ готовятся к нанесению основного удара, скорее всего, на юге. Однако Алехин сомневается, что у Киева хватит ресурсов для этого.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границы с Курской областью, что привело к дезорганизации украинских подразделений на несколько дней.