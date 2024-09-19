На Арбате в Москве в руках местного жителя внезапно взорвался смартфон. По предварительной информации, причиной взрыва стало устройство Honor 70. Мужчина получил травму руки, но вместо того, чтобы дождаться медиков, покинул место происшествия. Свидетели происшествия вызвали полицию, которая сейчас занимается поисками пострадавшего.

Смартфон был передан экспертам для расследования обстоятельств взрыва. Одной из версий, рассматриваемых правоохранительными органами, является возможность связи инцидента с недавними событиями на Ближнем Востоке. Спецслужбы хотят выяснить, не связано ли это с партиями устройств, которые, предположительно, могли быть подменены разведкой Израиля на Ближнем Востоке. Однако, наиболее вероятной причиной считается обычный перегрев аккумулятора устройства.

Интерес к подобным инцидентам вырос после того, как стало известно, что во время событий 7 октября 2023 года боевики ХАМАС активно использовали телефоны Huawei и Honor. Китайские смартфоны привлекли внимание спецслужб из-за сложности их взлома, так как они используют зашифрованную экосистему. Власти Израиля и раньше высказывали обеспокоенность в связи с безопасностью этих устройств, что привело к их тщательному изучению.

Этот инцидент на Арбате только добавляет напряженности в обсуждениях о безопасности современных технологий, особенно в свете кибератак и геополитических конфликтов.