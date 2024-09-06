В Перми разразился скандал после того, как в сети появилось видео с двумя девочками, которые устроили настоящее шоу на городском кладбище. Ролики, снятые самими подростками, вызвали волну возмущения у жителей города.

На кадрах видно, как девочки прогуливаются среди могил, громко смеются и отпускают оскорбительные комментарии в адрес усопших. Они даже не постеснялись станцевать на могилах, под смех и подбадривания подруги.

Особое негодование вызвало то, что девочки снимали и могилы известных пермяков, в том числе советского конструктора Юрия Калачникова, проявляя полное неуважение к памяти ушедших.

Видео быстро распространилось по социальным сетям, вызвав бурю эмоций у пользователей. Люди были шокированы таким поведением подростков и требовали наказать их за кощунство.

Полиция не осталась в стороне и начала проверку. Вскоре личности девочек были установлены. В отношении их родителей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Этот инцидент всколыхнул общественность и поднял важные вопросы о воспитании подрастающего поколения и уважении к памяти предков. Кладбище – это место скорби и памяти, а не площадка для развлечений. Надеемся, что этот случай станет уроком для всех, кто забывает об этом.