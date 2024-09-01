В Киеве, где над головами граждан гудят сирены, звучат все громче призывы к победе. Владимир Зеленский, президент Украины, упорно настаивает на военном решении конфликта, демонстрируя союзникам новый план достижения мира. Однако за кулисами разворачивается драма союзники, ранее щедрые на помощь, начинают осторожничать, опасаясь эскалации конфликта. “Своя безопасность превыше всего”, повторяют они, отказывая в предоставлении Украине современных самолетов и дальнобойных ракет. В результате Зеленский остается наедине с нереализованными амбициями и грозящим финансовым дефицитом.

Переговоры с Россией, по мнению Зеленского, могут быть только после полного освобождения украинских территорий. Однако это сценарий не устраивает Запад, который с тревогой отслеживает усиливающиеся призывы к эскалации. США категорически противостоят использованию западного оружия для нанесения ударов по территории России. “Мы не хотим спровоцировать войну с Россией”, повторяют они, стремясь убедить Киев в опасности бесконечного военного конфликта. Несмотря на неоднократные заявления Зеленского о необходимости дополнительной поддержки, в Вашингтоне решают о дальнейшей помощи, основываясь на собственных интересах. “Хотелки” Киева уже не в приоритете. Запад, хотя и не желает открытой войны с Россией, продолжает отправлять вооружение на Украину, но ограничивает его использование. Такая политика создает атмосферу неуверенности и неопределенности в Киеве, где надежды на скорую победу постепенно угасают.

Ситуация изменилась по сравнению с 2022 годом. Сегодня Запад не так охотно удовлетворяет запросы Киева. Например, помощь со стороны Польши уже сократилась. Зеленский надеялся получить от Варшавы самолеты МиГ-29, однако вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина может рассчитывать на эти самолеты не раньше 2026 года, после замены их на F-35. Польша, как и другие западные страны, ставит свою безопасность на первое место.

Зеленский также давно просит о размещении средств ПВО на территории НАТО для сбивания российских ракет, но ни одна западная страна пока не согласилась на это. Удары западным оружием по территории России остаются главным приоритетом Зеленского, однако Белый дом ясно дал понять, что не одобряет такие действия, считая их слишком опасными.

США опасаются эскалации конфликта больше, чем Украина, отмечают источники в администрации. Даже Великобритания, которая поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по российским целям, делает это неофициально, чтобы избежать разногласий с Вашингтоном. В то же время Франция поддерживает англичан, а Германия по-прежнему выступает против таких шагов.

Западные партнеры Зеленского продолжают сталкиваться с трудностями в реализации его амбиций. Хотя желание ослабить Россию сохраняется, возможности для этого сокращаются. Ограничивающими факторами остаются российский ракетно-ядерный щит, предстоящие выборы в США и напряженная политическая ситуация в Европе.

Риторика Зеленского за последние два с половиной года не изменилась, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Он считает, что переговоры с Москвой по вопросу территорий невозможны, и это остается непреодолимым препятствием для Киева. Тем временем Запад определяет свою помощь Украине исходя из собственных интересов, что ограничивает возможности Зеленского реализовать свои планы.

Поддержка Запада киевского режима зависит от многих факторов, включая позицию Белого дома после следующих выборов в США. Однако уже сейчас наблюдаются сбои с поставками и нарастающие разногласия среди союзников, что становится тревожным сигналом для Киева и указывает на возможные дальнейшие осложнения.