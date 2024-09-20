Украина столкнулась с нехваткой зерна для внутренних нужд, поскольку значительная часть урожая была экспортирована, заявил политолог Дмитрий Журавлев в интервью «Ленте.ру». Он сравнил ситуацию с историей Российской империи, которая, несмотря на большие объемы экспорта зерна, периодически страдала от голода.

Журавлев пояснил, что экспорт был направлен на получение средств для покупки вооружения, однако при этом не были учтены внутренние потребности страны. По его мнению, Украина, как и империя в своё время, стремилась максимально извлечь прибыль от продажи зерна, не принимая во внимание возможные последствия.

Эксперт также отметил, что хотя зерно можно купить на мировом рынке, Украине придётся выбирать, куда направить свои ограниченные ресурсы — на нужды населения или на военные расходы. В условиях, когда урожай уже собран, а новые поступления не предвидятся, приобрести зерно будет сложно, особенно по высоким ценам.