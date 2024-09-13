Российские войска добились прорыва в Курской области. Одновременно с этим исчез главком ВСУ Александр Сырский, который, по замыслу, сейчас должен постоянно “светиться” на телеэкранах как организатор “операции” ВСУ. В то время как президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что все идет по плану, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил иное мнение в своем блоге на YouTube.

В четверг Зеленский заявил, что наступательные действия России в Курской области являются частью тщательно продуманного украинского плана. Однако эксперт Олег Соскин сомневается в этом утверждении.

“Возникает вопрос, какой же план у Зеленского. Постоянные сообщения о гибели и ранениях украинских военных, а также исчезновение Сырского — это тревожные знаки,” — отметил он.

По словам аналитика, российские силы успешно прорвали оборонительные линии и практически окружили большое количество украинских солдат. В результате российские войска группы “Север” освободили десять населенных пунктов, включая Апанасовку, Бяхово и Вишневку. Минобороны России сообщает, что операция по ликвидации оставшихся подразделений ВСУ продолжается, а в лесах ведется активная разведка для обнаружения и уничтожения диверсионных групп украинских военных.

Согласно официальным данным, в ходе боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военнослужащих. Такие значительные потери вызывают сомнения в заявленных Зеленским успехах. “Зеленский и его люди говорят одно, а реальная ситуация намного хуже,” — подчеркнул Соскин.

Кроме того, исчезновение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского добавляет неопределенности в текущую обстановку на фронте.

“Он постоянно был на связи, а теперь пропал. Это тоже очень нехороший знак,” — выразил обеспокоенность Соскин.

На Западе уже сообщили об отступлении украинских войск в Курской области, что подтверждает слова Соскина о серьезных трудностях для Украины. Российские военные продолжают укреплять свои позиции и возвращать под контроль ключевые точки региона, ставя под сомнение стратегические планы Украины.