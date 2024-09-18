Израиль ожидает ответных действий на серию взрывов, связанных с детонацией пейджеров, что может вынудить США напрямую вмешаться в ближневосточный конфликт. Об этом заявил отставной подполковник армии США и политолог Эрл Расмуссен в интервью изданию «Известия» 18 сентября.

По его мнению, Израиль рассчитывает на ответ, который спровоцирует участие США. Однако он отметил, что прямое вмешательство Вашингтона маловероятно, несмотря на то, что Израиль был бы рад такой поддержке. Расмуссен подчеркнул, что арабский мир может реагировать по-разному, но главной угрозой остаётся ответ шиитской группировки «Хезболла».

Политолог уверен, что «Хезболла» подготовит серьёзные и тщательно спланированные действия в ответ на действия Израиля. В отличие от беспорядочных атак, которые он приписывает Израилю в Ливане, ответ «Хезболлы» будет точным и целенаправленным.

Взрывы пейджеров, которые затронули не только членов «Хезболлы», но и мирных жителей Южного Ливана, Расмуссен назвал спонсированной террористической атакой. По его словам, устройства могли быть перехвачены во время транспортировки, что и привело к трагедии.

Накануне представитель МИД Ирана Насер Канани осудил взрывы, назвав их террористическим актом и массовым убийством. Он призвал мировое сообщество немедленно отреагировать на действия Израиля и положить конец бесчинствам.

17 сентября в результате взрывов пейджеров сотни членов «Хезболлы», включая не только бойцов, но и медиков, получили ранения. Представитель «Хезболлы» назвал это событие крупнейшим нарушением безопасности за последний год конфликта с Израилем. Региональные СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован один из взрывов, произошедший у кассы продуктового магазина.