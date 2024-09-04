Политолог Сергей Марков высказался в своём Telegram-канале о планируемых изменениях в составе украинского правительства. По его словам, обсуждается замена примерно половины членов кабмина. Эксперт отметил, что причины такой перестановки остаются неясными для большинства аналитиков, и единой версии пока нет.

Марков предполагает, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к своей поездке в Вашингтон, и смена правительства может быть частью этого процесса. По мнению политолога, такие шаги могут быть предприняты для того, чтобы произвести впечатление на американскую сторону, демонстрируя борьбу с коррупцией в украинском правительстве.

Кроме того, Марков подчеркнул значимость предстоящего визита Зеленского в США. Украина рассчитывает на получение новой военной помощи от Вашингтона, включая дальнобойные ракеты, что может стать важным элементом стратегии Киева в текущем конфликте. Зеленский, как отмечает эксперт, уже составил список из 250 целей для возможных ударов, что, по его мнению, может изменить ход войны.

Также планируется участие Зеленского в Генеральной Ассамблее ООН, что важно для поддержания его международного статуса, несмотря на критику, звучащую со стороны России. Марков делает вывод, что основная цель президента Украины — нанесение ракетных ударов по Москве, что является его стратегической мечтой.