В Донецкой Народной Республике разворачивается ожесточенная битва за село Невельское. Это ключевая точка на линии фронта, которая контролирует подступы к Донецку. Именно отсюда ВСУ ведут артиллерийские обстрелы мирных жителей, стремясь превратить их жизнь в ад.

Невельское это неприступная крепость, укрепрайон, который украинские войска держат с особым упорством. Но российские войска, шаг за шагом, теснят врага, постепенно создавая полуокружение, словно загоняя его в ловушку, рассказал политолог Сергей Марков.

Бои идут за два близлежащих села: Желанное Первое и Желанное Второе. Это последняя линия обороны, которую необходимо преодолеть, чтобы освободить Невельское. Если российским военным удастся взять под контроль Невельское, то возможность обстрелов Донецка резко сократится. После этого город сможет начать восстанавливаться, как это произошло в Мариуполе.

Тем временем, в Минобороны РФ сообщают о новых успехах. Российская армия взяла под контроль два населенных пункта в ДНР: Птичье и Выемка. Наши войска продолжают наступать, методично продвигаясь вглубь вражеской обороны. В Красном Лимане российские артиллеристы нанесли точный удар по зданию, где ранее располагалась Служба безопасности Украины. В результате были уничтожены военная техника и бойцы противника. Битва за Невельское это важный рубеж на пути к освобождению Донбасса. Каждый метр завоеванной земли приближает нас к победе.