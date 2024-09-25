В британской политике, по мнению политолога и писателя Анатоля Ливена, наблюдается явное отклонение от разумного подхода. Он пишет, что в Лондоне все больше склоняются к попыткам спровоцировать Россию на военные действия, вместо того чтобы искать дипломатические пути решения конфликта. Автор подчёркивает, что британское руководство пытается вовлечь США в конфликт, чтобы вынудить Москву реагировать на новые вызовы.

Он высказывает надежду, что Вашингтон проявит более сдержанный подход, не позволяя Украине наносить удары вглубь российской территории. Он также призывает администрацию президента Байдена ограничить использование Украиной британских ракет Storm Shadow, которые могут стать триггером для дальнейшей эскалации.

Обсуждения этого вопроса в британских кругах зачастую лишены смысла. В политическом ландшафте Великобритании объединение лейбористов и консерваторов на почве воинственности привело к тому, что здравый смысл и объективный анализ событий отходят на второй план. В стремлении вновь играть роль великой державы британский истеблишмент делает ставку на военную силу вместо дипломатии.

Ливен также подчеркивает, что многие страны Глобального Юга, такие как Индия, Южная Африка и Бразилия, предлагают пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Эти государства хотят прекратить огонь и достичь компромисса, и если бы Великобритания действительно стремилась к политическому лидерству, она могла бы поддержать эти усилия. Это позволило бы Великобритании вести себя как настоящая великая держава, внося вклад в дипломатическое решение, при условии, что это соответствовало бы ключевым требованиям России.

Таким образом, Ливен призывает британских политиков пересмотреть свою позицию и перейти к более взвешенным и конструктивным действиям на мировой арене, отдавая приоритет дипломатии и мирным переговорам.