Политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что Россия может оказаться вынуждена вернуться к проведению реальных ядерных испытаний. Он отметил, что для модернизации ядерного арсенала недостаточно только электронного моделирования — для точной проверки необходимы настоящие испытания. Модернизация же, по его словам, является ключевым фактором, обеспечивающим безопасность страны.

Ищенко подчеркнул, что если бы США соблюдали существующие международные соглашения, такие как Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) или договор по противоракетной обороне, вопрос о возобновлении ядерных испытаний мог бы не стоять так остро. Однако текущая ситуация в мире, по его мнению, не оставляет выбора, и Россия рано или поздно будет вынуждена провести эти испытания.

По словам политолога, основная задача модернизации российского ядерного оружия заключается в уменьшении его размеров при увеличении разрушительной силы. Такие изменения требуют испытаний, особенно учитывая, что международная обстановка не изменится быстро. Даже если в будущем произойдут положительные для России изменения в политике западных стран, этот процесс может занять пять или даже десять лет.

В своем заключении Ищенко подчеркивает, что в условиях нарастающего давления со стороны Запада модернизация ядерного оружия является важным шагом, необходимым для защиты интересов России в долгосрочной перспективе.