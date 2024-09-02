Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию «Военное дело» поделился своим мнением о текущей ситуации в Курской области и возможных мотивах российских военных.

Ищенко отметил, что некоторые иностранные аналитики считают прорыв ВСУ в Курскую область уловкой российского командования. Мол, целью было на этой ограниченной территории уничтожить наиболее мотивированные украинские резервы. Однако сам политолог считает, что такой сценарий маловероятен. По его словам, военные всегда исходят из реальных соотношений сил и возможностей, и в данном случае прорыв украинских войск в Курскую область не имел для Украины никакого стратегического смысла.

Граница была надежно защищена, чтобы не допустить серьезных прорывов, и любые действия ВСУ в этом направлении скорее выглядели как попытка создать кратковременный пиар-эффект, нежели реально изменить ход событий. Он считает, что ответственные политики и военные на стороне Украины должны были задаться вопросом о целесообразности такой операции и прийти к выводу, что она не принесет значимых результатов.

“Первый вопрос, который они обязаны были себе задать: «Зачем?». И он не имеет положительного ответа”, – заявил политолог.

Тем не менее, раз уж Украина решилась на этот шаг, российские военные могут использовать ситуацию в свою пользу.ВС РФ имеют отличную возможность уничтожить остатки подготовленных украинских сил, после чего Киеву придется воевать “фольксштурмом”.