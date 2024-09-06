Американские политики совершенно растеряли чувство юмора. Они болезненно реагируют на каждую, даже самую безобидную шутку о выборах и начинают раздувать ситуацию, считая ее вмешательством в избирательный процесс, заявил политолог Дмитрий Дробницкий.

В качестве примера эксперт привел недавнюю реакцию на шутку Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США. По его мнению, российский лидер, подобно Рональду Рейгану, мастерски использует юмор для формирования своего образа в международной политике. Однако в современном американском политическом пространстве такие подходы уже не находят отклика. Единственным, кто попытался ответить на шутку Путина, был Дональд Трамп, но его ответ был воспринят неудачно.

Основная проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что шутки на политические темы сейчас часто воспринимаются как реальная угроза. Американские власти слишком серьезно относятся к любым комментариям о выборах, боясь потенциального вмешательства, что и вызывает волну недовольства и паники, особенно в администрации Белого дома.

Дробницкий также полагает, что реакция со стороны Джо Байдена и Камалы Харрис, вероятно, последует в форме обвинений в очередном вмешательстве России в политические процессы США. Подобная реакция, по его мнению, продиктована внутренней политической нестабильностью и боязнью неопределённости.

Ранее Путин во время Восточного экономического форума упомянул, что его “фаворитом” на выборах был Джо Байден, который, однако, выбыл из гонки, предложив поддержать Камалу Харрис. Путин с иронией добавил, что её заразительный смех является признаком хорошего настроения, а Трамп, в свою очередь, стал рекордсменом по количеству санкций, введённых против России.