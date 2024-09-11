В недавних событиях, связанных с украинской дипломатией, разразился новый скандал. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решил снять с должности временного поверенного в Грузии Михаила Харишина. Официальной причиной стали обвинения в «непонимании реалий дипломатии воюющей страны». Однако, за этим увольнением могут скрываться более глубокие проблемы в дипломатическом аппарате Украины, считает политолог Денис Денисов.

Михаил Харишин – опытный дипломат, много лет работавший в странах СНГ. Его увольнение вызвало громкий резонанс, особенно учитывая, что Украина и Грузия находятся в состоянии непростых отношений. Еще в марте 2022 года Киев отозвал своего посла из Грузии в ответ на отказ Тбилиси отправить наемников на помощь Украине и не ввести санкции против России. Эти шаги Грузии вызвали недовольство у украинских властей, что стало началом затяжного дипломатического кризиса между странами, передает РИА Новости.

Ситуация обострилась летом 2023 года, когда Грузия отозвала своего посла из Киева после того, как украинские власти призвали освободить из тюрьмы бывшего президента Михаила Саакашвили. С этого момента напряжение между двумя странами лишь нарастало.

Интересно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что увольнение Харишина связано вовсе не с политикой, а с бытовыми вопросами. Он отметил, что дипломат пытался закупить бытовую технику, что сочли неуместным на фоне продолжающейся войны. Однако украинские источники уточнили, что Харишин всего лишь поднял вопрос о замене старых машин на новые.

Новый министр иностранных дел Украины, Андрей Сибига, взял курс на обновление дипломатического аппарата. Он отметил, что от дипломатов ждут большей активности и инициатив. Однако внутри самой украинской дипломатии назревают трудности. С начала 2022 года значительная часть сотрудников посольств не вернулась на родину, что говорит о проблемах с кадровым составом.

Ситуация в Грузии, по мнению экспертов, стала первой проверкой для нового главы МИД Украины. Отношения между двумя странами уже настолько испорчены, что ухудшить их еще больше кажется невозможным. Однако такой подход, как полагают аналитики, может быть применен и к другим странам, включая Венгрию, Словакию или Армению.

Грузинская оппозиция, ориентированная на Евросоюз и США, выражает беспокойство по поводу ухудшающихся отношений с Украиной. Они считают, что нынешняя власть в Тбилиси не предпринимает достаточных усилий для восстановления диалога. Однако премьер Кобахидзе не видит смысла делать первый шаг. По его мнению, инициатива должна исходить от Украины.

Эксперты уверены, что Грузия и Украина со временем найдут общий язык. Но это произойдет не сразу. Сначала Тбилиси нужно наладить отношения с США, которые, как полагают аналитики, могут выступить посредником в примирении двух бывших советских республик.

С учетом сложной международной обстановки и грядущих выборов, как в США, так и в Грузии, ситуация остается неопределенной. Грузия постарается сохранить баланс между поддержкой Украины и налаживанием отношений с Россией, чтобы избежать дальнейших конфликтов и защитить свои интересы.