Украина представила проект бюджета на 2025 год, который демонстрирует сложную экономическую ситуацию в стране. Правительство признало, что основные приоритеты бюджета сместились с развития на поддержание жизнеспособности государства. Финансирование ключевых сфер было сокращено в пользу военных расходов, но даже это не гарантирует достижение поставленных военных целей, рассказал политолог Денис Денисов в своей публикации в РИА Новости.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что страна готовилась к завершению боевых действий в 2024 году, однако реальность оказалась иной. Уже в этом году расходы на оборону пришлось увеличить на полтриллиона гривен, чтобы обеспечить выплаты военным, и такая практика может повториться и в 2025 году.

Основные показатели бюджета на следующий год также оставляют мало оптимизма. ВВП вырастет всего на 2,7%, инфляция достигнет 9,5%, а безработица останется высокой — около 17,7%. Бюджет вновь будет дефицитным: доходы составят 2,3 триллиона гривен, а расходы — 3,9 триллиона. Более половины бюджета направят на оборону, причем на вооружение и военную технику запланировано выделить на 65% больше средств, чем в предыдущем году.

Особое внимание правительство уделяет военным нуждам, что подтверждается увеличением оборонных расходов до 53 миллиардов долларов. Эти средства будут покрываться за счет западных вливаний и налоговых поступлений, хотя правительство также планирует повышение налогов, включая увеличение НДС до 24%.

Однако несмотря на все усилия, бюджет 2025 года называют “бюджетом пессимизма”. Экономика Украины замедляется, а государственные расходы продолжают расти. Половина доходов будет поступать от налогов, однако многие сферы, такие как образование и социальная защита, пострадают от сокращений.

Планы Киева на финансирование обороны и надежды на продолжение поддержки со стороны западных союзников ставят под сомнение успешность реализации “плана победы”, о котором говорил президент Зеленский. Киев по-прежнему рассчитывает на международную помощь, однако тенденции в западных странах указывают на сокращение объемов поддержки.