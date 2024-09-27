Соединенные Штаты, под руководством президента Джо Байдена, выражают сомнения в правильности решения Владимира Зеленского начать атаку на Курскую область. Об этом стало известно благодаря источникам, на которые ссылается издание Politico.

В американской администрации озабочены тем, как будет развиваться конфликт в долгосрочной перспективе. Сообщается, что Байден не до конца уверен в эффективности плана победы, который Зеленский представил ему во время визита в Вашингтон 26 сентября.

Посол России в США Анатолий Антонов отозвался о визите Зеленского как о “голливудском шоу”. Он заявил, что аплодисменты американских политиков лишь способствуют продолжению кровопролития на Украине, и это, по его мнению, является основной целью плана украинского президента.

Атака Вооружённых сил Украины на Курскую область, начавшаяся 6 августа, вынудила российские власти ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Тысячи жителей приграничных районов эвакуированы в безопасные места. По данным Следственного комитета России, свыше 8 тысяч человек стали пострадавшими в результате обстрелов со стороны ВСУ.