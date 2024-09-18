Украинский боксер Александр Усик и его тренер Сергей Лапин оказались в центре необычного инцидента в аэропорту Кракова, Польша. Из-за активной жестикуляции и недовольства ситуацией им надели наручники. Пресс-секретарь пограничной стражи Польши, майор Яцек Михайловский, пояснил, что речь не шла о задержании — спортсмена и его тренера просто проводили в служебное помещение для беседы.

По словам Михайловского, Усик и Лапин были раздражены тем, что не смогли сесть на свой рейс, и это вызвало их эмоциональную реакцию. Чтобы предотвратить возможную эскалацию, было принято решение надеть на них наручники. Однако в служебном помещении их сразу сняли. Пограничные службы отметили, что это было лишь превентивной мерой, а не полноценным задержанием.

Михайловский также добавил, что ситуация возникла из-за того, что боксер и его тренер потеряли статус пассажиров и не хотели покидать выход на посадку.