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Российские войска нанесли удар по аэродрому, расположенному в Долгинцеве, неподалеку от Кривого Рога в Днепропетровской области. По данным, предоставленным координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, в момент атаки на территории аэродрома находилось значительное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также самолет МиГ-29.

Как сообщает Лебедев, удар был нанесен рано утром, около шести часов. Обычно в подобных ситуациях самолеты покидают аэродром при первых признаках угрозы, но на этот раз взлетов не наблюдалось. Вместо этого был слышен мощный взрыв. В результате атаки пострадало значительное количество техники, включая БПЛА с реактивными двигателями и упомянутый истребитель МиГ-29.

По словам источника, неподалеку от аэродрома также находились пилоты, проходящие обучение, и их иностранные инструкторы. Это указывает на то, что на аэродроме, возможно, проводились тренировки и подготовка пилотов, что делает его важным объектом для украинской армии.

Подробности о последствиях удара уточняются