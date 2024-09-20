Сергей Лебедев, представляющий пророссийское движение в Николаеве, сообщил о нанесённом ударе по украинским военным объектам в Харькове. Он отметил, что целью атаки стали не только бойцы батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), но и иностранные наёмники.

По его словам, атака произошла рано утром и была направлена на несколько объектов в Харькове, включая здание школы, где базировались украинские военные, в том числе бойцы «Азова». Лебедев также заявил, что, по предварительной информации, среди пострадавших могут быть иностранные наёмники, однако эти данные пока не подтверждены.

Помимо военных объектов, под удар попало и одно из депо в Харькове. Ранее стало также известно об ударах по военным объектам ВСУ в Хмельницком.