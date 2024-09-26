В порту “Южный” Одесской области 25 сентября прогремел мощный взрыв, сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. По его словам, на территории порта находились несколько судов, перевозивших горюче-смазочные материалы, военную технику, снаряды и, возможно, водные беспилотники. Взрыв произошел около 10 часов вечера, и звук разнесся со стороны нефтехранилища, расположенного на территории порта.

После удара часть поселка Южное осталась без электроснабжения, поскольку под удар попала не только нефтебаза, но и подстанция, расположенная поблизости. В это время в Аджалыкском лимане находились суда, которые привезли грузы для военных нужд, в том числе технику и боеприпасы.

Местные жители также сообщают о другом взрыве, произошедшем в районе поселка Гвардейское, который известен своей близостью к нескольким военным объектам и частям. Лебедев утверждает, что неподалеку были замечены иностранные военные, включая офицеров. После взрывов к месту происшествия направилось более десяти машин скорой помощи и военных автомобилей с медицинским оборудованием.